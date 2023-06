Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Hochdorf: Seniorin wird Opfer von Schockanrufern

Ludwigsburg (ots)

Mit der perfiden Masche des sogenannten Schockanrufs erbeuteten bislang unbekannte Täter am Montag (06.06.2023) in Remseck am Neckar - Hochdorf Gold im Wert von mehreren Tausend Euro. Eine Seniorin hatte gegen 13.00 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten. Dieser machte ihr durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Nur durch die Zahlung einer Kaution könne verhindert werden, dass die Tochter in Haft müsse. Die Geschädigte begab sich daraufhin zu ihrem Bankschließfach und holte ihre dort gelagerten Wertgegenstände ab. Gegen 14.30 Uhr erschien ein noch unbekannter Mann an ihrer Wohnanschrift und nahm das Gold, welches in einem Kuvert verpackt war, entgegen. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Affalterbacher Straße. Der Mann soll schlank, zwischen 35 und 40 Jahre alt sowie etwa 180 cm groß gewesen sein. Er hatte kurze hellbraune Haare und war mit einem T-Shirt und einer langen Hose bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell