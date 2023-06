Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Einkaufszentrum-Tiefgarage in der Mercedesstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Montag (05.06.2023) zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr einen in einer Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Mercedesstraße in Sindelfingen geparkten Mercedes und verursachte einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Anschließend machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de bittet Zeugen, sich zu melden.

