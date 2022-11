Polizei Duisburg

POL-DU: Am Todestag der Frau - Trickbetrüger bringen 85-Jährigen um sein Erspartes

Duisburg (ots)

"Hier spricht Herr Bergmann von der Kriminalpolizei" - von wegen! Ein falscher Polizist hat am Montag (28. November) einen 85-Jährigen aus Fahrn um sein Erspartes gebracht. Er rief den Senior am Abend an und behauptete, dass das Geld des Mannes in Gefahr sei. Angeblich käme es vermehrt zu Einbrüchen in der Siedlung des Seniors. Gegen 21 Uhr holte dann ein Mann das ersparte Bargeld an der Wohnanschrift des 85-Jährigen (Nähe Ackerstraße) ab. Er täuschte vor, das Geld in Sicherheit bringen zu wollen.

Da der ältere Herr wegen des Todestages seiner Frau mit seinen Gedanken woanders war, schöpfte er zunächst keinen Verdacht. Als ihm der Anruf dann später doch verdächtig vorkam, rief der 85 Jahre alte Mann die Polizei. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die möglicherweise den Geldabholer gesehen haben. Er wird auf 30 bis 50 Jahre und 1,80 bis 1,85 Meter Größe geschätzt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg bittet und warnt: Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Eltern und Großeltern über die miesen Maschen der Trickbetrüger. Bleiben Sie wachsam und vertrauen Sie Fremden niemals Ihre Wertsachen an. Die echte Polizei nimmt Ihr Geld niemals in Verwahrung. Zweifeln Sie an der Geschichte, die Ihnen ein Anrufer am Telefon erzählt? Dann legen Sie auf und wählen die Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell