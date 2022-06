Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ drei Verletzte nach Brand einer Scheune in Grabau; davon zwei Schwerverletzte ++ Dacharbeiten vermutlich ursächlich für das Feuer ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen - Suhlendorf, OT. Grabau

Vermutlich aufgrund von Dacharbeiten geriet in den frühen Abendstunden des 03.06.22 gegen 18:45 Uhr in der Dorfstraße in Grabau eine ungenutzte Scheune (ca. 10x40m) in Brand. Drei Arbeiter, die sich zum Zeitpunkt des Feuers vermutlich auf dem Dach der Scheune bzw. im Umfeld befanden, wurden verletzt; davon zwei schwer. Ein Mann erlitt starke Verbrennungen, die er sich vermutlich bei Löschversuchen zugezogen hatte. Ein weiterer Mann zog sich durch einen Sprung vom Dach eine Handfraktur zu. Aufgrund der schweren Brandverletzungen wurde einer der Männer mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Spezialklinik geflogen. Die Scheune wurde durch das Feuer komplett zerstört. Ein anliegendes Wohngebäude wurde ebenfalls leicht beschädigt, so dass ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstand. Die eigentliche Scheune musste aus Sicherheitsgründen, da einsturzgefährdet und Gefahr von Glutnestern, abgerissen werden.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Löscheinsatz.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Feuer von Dacharbeiten verursacht wurde. Die Arbeiter hatten mit Brennern Dachpappen auf das Scheunendach aufgebracht, als es zum Ausbruch des Feuers kam. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

