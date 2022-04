Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck - die Polizei ermittelt - Hilden - 2204009

Am Freitagmittag (01. April 2022) hat ein falscher Wasserwerker in der Wohnung einer 88-jährigen Hildenerin Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Die Polizei ermittelt und warnt eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger.

Das war geschehen:

Gegen 13 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer 88-jährigen Hildenerin. Er gab vor, dass es im Mehrfamilienhaus zu einer Störung der Wasserversorgung gekommen sei und bat darum, auch die Wasserleitung in der Wohnung der Seniorin überprüfen zu dürfen. Um einen Wasserschaden zu vermeiden, gewährte die Dame dem vermeintlichen Handwerker Zutritt zu ihrer Wohnung. Unter einem Vorwand bat er die Seniorin ins Bad, wo sie mehrere Minuten das Wasser laufen lassen sollte. Anschließend verließ er für kurze Zeit die Wohnung und kehrte anschließend mit der Aussage zurück, dass der Schaden behoben sei und verabschiedete sich.

Erst später kamen der Seniorin Zweifel an der Echtheit des Handwerkers und sie stellte fest, dass der falsche Wasserwerker Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet hatte. Folgerichtig informierte die Geschädigte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Betruges ein.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und nutzt den aktuellen Vorfall, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen:

Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: selbst diese können gefälscht sein! Melden Sie sich bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

