Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Durstiger Räuber - Mann klaut 47 Energy-Getränkedosen

Duisburg (ots)

Ein 42-jähriger Duisburger ist am Samstagnachmittag (26. November, 14:30 Uhr) dabei erwischt worden, wie er 47 Energy-Getränkedosen aus einem Geschäft an der Friedrich-Ebert-Straße stehlen wollte. Eine Mitarbeiterin (47) berichtete der Polizei, dass sich der Mann auffällig verhielt und sie ihn am Ausgang bat, seine Tasche zu öffnen. Der Räuber versuchte zu flüchten, konnte jedoch von der Mitarbeiterin und einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Mann muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell