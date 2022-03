Polizei Gütersloh

POL-GT: Mann belästigt Jugendliche sexuell

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Freitagvormittag (11.03.) wurde die Polizei Gütersloh über einen sexuellen Übergriff eines Mannes Anfang 30 zum Nachteil einer jugendlichen Schülerin informiert.

Den Angaben nach hat die Jugendliche am Freitagmorgen (11.03., 08.20 Uhr) auf dem morgendlichen Schulweg einen Kiosk in Wiedenbrück betreten. Mit einem Mitarbeiter des Geschäfts kam es zu einem kurzen Gespräch und man verabredete sich, eine gemeinsame Zigarette im Keller des Gebäudes zu rauchen. Dort soll es nach derzeitigem Erkenntnisstand zu unsittlichen Berührungen ohne das Einverständnis der Jugendlichen gekommen sein. Die Schülerin verließ den Kellerraum anschließend und vertraute sich richtigerweise dem Personal an ihrer Schule an. Die Polizei wurde in der Folge umgehend eingeschaltet.

Gegen den tatverdächtigen Mann wurde derweil ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Sexualstraftat eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell