POL-GT: Polizei warnt vor Goldkauf im Onlineshop

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Büroräume in einem Wohnhaus an der Isselhorster Straße waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15.03., 22.00 Uhr - 16.03., 10.00 Uhr) Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter drangen den Erkenntnissen nach durch ein Fenster in die Räume ein. Gestohlen hatten die Einbrecher den Angaben zufolge einen Dampf- sowie einen Teppichreiniger. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer ...

mehr