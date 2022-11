Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Trio raubt 69-Jährige in Wohnung aus - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Duisburg (ots)

Drei Unbekannte haben am Samstagabend (26. November, 21:30 Uhr) eine 69-Jährige in ihrer Wohnung auf der Rosastraße ausgeraubt. Zuvor brachen sie die Haustür auf. Während einer der Männer die Frau in Schach hielt, durchwühlten seine Komplizen die Räumlichkeiten. Mit Bargeld, Handy, EC-Karte und Schmuck als Beute flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Männern machen können. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre, 1,80 Meter groß, dünne Statur, Kinnbart, Mund-Nasen-Schutz. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell