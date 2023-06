Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Exhibitionist aufgetreten - Polizei sucht weitere Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend (05.06.2023) gegen 18:35 Uhr trat ein Exhibitionist in einem Freibad in der Schwarzwaldstraße in Bietigheim-Bissingen auf. Der unbekannte Mann soll sich im Warmwasserbecken des Freibades selbst befriedigt haben, weshalb er vom Badepersonal des Freibads verwiesen wurde. Bei dem Exhibitionisten soll es sich um einen etwa 17 bis 19 Jahre alten Mann mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Er war von schlanker Statur und trug einen Ziegenbart. Zudem war er mit einem roten T-Shirt, einer grauen Badehose und weißen Turnschuhen bekleidet. Nachdem er das Bad verlassen hatte, soll er in einen Linienbus der Linie 556 eingestiegen und davongefahren sein. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte des Vorfalls. Diese melden sich unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

