POL-LB: L1110 Gemarkung Möglingen: Nach Unfall weitergefahren, Motorradfahrer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 22.20 Uhr fuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer die L1110 von Stuttgart-Stammheim kommend in Fahrtrichtung Möglingen. Kurz nach der Kreisgrenze bog eine 76 Jahre alte Lenkerin eines Pkw Citroen aus einem Feldweg nach links auf die Landesstraße ebenfalls in Richtung Möglingen ab und übersah hierbei das bevorrechtigte Motorrad. Der 50-Jährige konnte weder abbremsen noch ausweichen, kollidierte mit dem Heck des Pkw und kam zu Fall. Die Pkw-Lenkerin fuhr unvermittelt weiter ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Im Nachgang meldete sich die Unfallverursacherin selbständig bei der Polizei und gab dort an, den Unfall selbst nicht bemerkt, zuhause allerdings einen größeren Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt zu haben. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle rechnen. Am Motorrad der Marke BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen beträgt knapp 15.000 Euro. Der Verkehrsunfall wurde von der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg aufgenommen.

