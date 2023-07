Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz: Alkoholisierter Traktorfahrer verursacht Unfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagvormittag (08.07.2023) um 08.15 Uhr verursachte ein Traktor der Marke Fendt im Ortsteil Kleinglattbach in der Schillerstraße einen Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrer des Acker-Schleppers befuhr hierbei die Straße in Fahrtrichtung Oberriexinger Weg. Aufgrund Gegenverkehr lenkte er zu weit nach rechts und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Volvo. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 15.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Verursacher alkoholische Beeinflussung festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

