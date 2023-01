Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Gladbach und Ohler

Mönchengladbach (ots)

An drei Tatorten in Mönchengladbach haben Unbekannte am Wochenende Einbrüche verübt.

Am Freitag, 6. Januar, zwischen 18.15 und 21.25 Uhr verschafften sie sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße. Die Täter durchsuchten drei Kellerabteile sowie zwei Wohnungen, die sie jeweils gewaltsam öffneten. Ob und was entwendet wurde ist derzeit noch nicht abschließend bekannt.

Auf Bargeld hatten es Einbrecher an der Konradstraße in Ohler am Samstag, 7. Januar, abgesehen. Zwischen 14.50 Uhr und 15.30 Uhr drangen sie in ein Einfamilienhaus ein, indem sie die Terrassentür einschlugen.

Ebenfalls am Samstag, 7. Januar, um kurz vor 23 Uhr stiegen Einbrecher in ein Haus an der Stepgesstraße ein und entwendeten eine Spielekonsole. Der oder die Täter hebelten dazu ein Fenster auf, durch das sie anschließend mit ihrer Beute entkamen.

In allen drei Fällen erbittet die Polizei sachdienliche Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der 02161-290 entgegen. (jn)

