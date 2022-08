POL-PPMZ: Presse- und Medieninformationen zum 75. Jubiläumsjahr der Rheinlandpfälzischen Polizei

Polizeipräsidium Mainz

Im Rahmen des derzeit stattfindenden 75. Jubiläumsjahres hat sich die Rheinland-Pfälzische Polizei bereits beim Landesfest am 18. Mai in ihrer ganzen Vielfalt präsentiert. Im Laufe des Jahres wird es noch viele weitere Möglichkeiten geben, die Polizei Rheinland-Pfalz mit ihren vielen Facetten noch besser kennenzulernen. Im Zuge unserer begleitenden Presse- und Öffentlichkeitskampagne, haben wir für interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter im Folgenden einige Highlights des Jubiläumsjahres aufgeführt. Weitergehende Presse- und Medieninformationen, sowie Gesprächs- und Interviewpartner zu den ausgewählten Themen und Veranstaltungen können gerne per E-Mail unter ppmainz.75jahrepolizeirlp@polizei.rlp.de angefragt werden.

Blick ins Archiv - Die Geschichte der Polizei Rheinland-Pfalz

Ob Autos, Uniformen oder Aufgaben - in den vergangenen 75 Jahren hat sich bei der Polizei Rheinland-Pfalz viel getan. Das zeigt die Wanderausstellung, die am 10. September im Polizeipräsidium Mainz zu sehen ist. Bilder und kurze Textpassagen beschreiben die Entwicklung vom Neuaufbau der rheinland-pfälzischen Polizei, über die Ausbildung von Spezialeinheiten oder die Herausforderungen in bewegten historischen Zeiten bis hin zu aktuellsten Ereignissen. Auf Nachfrage können einzelne Fotos zur Verfügung gestellt werden.

Herausragende Kriminalfälle und Einblicke in die Ermittlungen

Auch wenn es in Rheinland-Pfalz zum Glück eher die Ausnahme ist, gab es durchaus einige spektakuläre Kriminalfälle, die über die Landesgrenzen hinweg für Aufsehen gesorgt haben. Dazu zählt etwa eine Wormserin, die einem Pflanzengift in den 50er-Jahren zu trauriger Berühmtheit verhalf, indem sie drei Menschen damit ermordete. Oder auch das Verschwinden von Lolita Brieger aus der Eifel, das erst knapp 30 Jahre später aufgeklärt werden konnte. Zu diesen und weiteren Fällen vermitteln wir Ihnen gerne Experten und Ermittler als Interviewpartner.

Jung trifft Alt - Wie hat sich der Beruf verändert?

Wie war es, der erste Polizeitaucher in Rheinland-Pfalz zu sein? War früher wirklich alles besser? Und wie kriegt man eigentlich einen Elefanten von der Landstraße? In unserer Videoserie treffen sich junge und alte Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Bereichen der Polizei und erzählen über skurrile Fälle, besondere Erlebnisse und natürlich auch viele Unterschiede zwischen früher und heute. Auf Wunsch stellen wir für Sie gern Kontakt zu den Protagonistinnen und Protagonisten her. Die Videos veröffentlichen wir nach und nach auf unserem YouTube-Kanal unter youtube.com/polizeirheinlandpfalz

35 Jahre Frauen bei der Schutzpolizei - Das berichten unsere Kolleginnen

Frauen bei der Schutzpolizei? Was heute selbstverständlich ist, war vor gerade mal 35 Jahren für Rheinland-Pfalz komplett neu. Wir haben Kolleginnen gefragt, wie sie die Zeit seitdem erlebt haben oder gerade erleben, wo sie Verbesserungsbedarf sehen und was sie anderen Polizistinnen, oder denen, die es mal werden wollen, mit auf den Weg geben möchten. Alle Beiträge finden sich unter diesem Link: s.rlp.de/4NhhF

#AuchPolizei - Diese Berufsgruppen arbeiten im Landeskriminalamt

Im Rahmen unseres Jubiläums werfen wir auch einen genaueren Blick ins Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz. Dort arbeiten neben zahlreichen Polizeibeamtinnen und -beamten nämlich auch viele Menschen aus ganz anderen Berufsfeldern. Sie stellen sich in unserer Videoserie vor - von der Biotechnologin, die DNA-Spuren analysiert, bis hin zur Betriebswirtin, die sich mit dem Thema Geldwäsche beschäftigt. Die einminütigen Clips erscheinen auf unserem Instagramkanal @polizei.rheinlandpfalz

40-Jähriges Jubiläum und Tag der offenen Tür in Mainz

Nicht nur die gesamte Polizei Rheinland-Pfalz feiert dieses Jahr ein Jubiläum, sondern auch das Polizeipräsidium Mainz und das Landeskriminalamt. Beide Behörden sind nunmehr seit 40 Jahren am Standort Valenciaplatz in der Mainzer Neustadt vertreten. Am 10. September laden die Behörden zu einem Tag der offenen Tür an den Valenciaplatz ein und wollen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die enge Verbundenheit der Mainzerinnen und Mainzer mit ihrer Polizei feiern. Hierzu wird es neben einem Bühnenprogramm, Ausstellungen, Kinderbelustigung, natürlich auch live Vorführungen mit Diensthunden und Spezialeinheiten geben.

Festliche Vereidigung in Mainz

Im Rahmen des Jubiläumsjahres schwören am 08. September 2022, im Schatten des Mainzer Doms, insgesamt 485 Polizeikommissaranwärter und Polizeikommissaranwärterinnen ihren Eid auf die Landesverfassung des Landes Rheinland-Pfalz. Neben einer Festrede von Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer und einer Ansprache des Innenministers Roger Lewentz, wird der Festakt musikalisch durch das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Stefan Grefig untermalt.

Nachwuchswerbung mal anders - "Blue-Light Challenge" an der Polizeihochschule

Am 24. September 2022 findet auf dem Campus der Hochschule der Polizei die 3. "Blue-Light-Challenge" statt. Eine Veranstaltung zu der sich am Polizeiberuf interessierte junge Menschen anmelden können. Analog zum letzten Jahr werden wieder bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern angenommen. Den Teilnehmenden wird am Polizeicampus Hahn ein abwechslungsreiches Programm geboten, das die Vielfältigkeit des Polizeiberufs näherbringt. Neben sportlichen Herausforderungen werden Vorführungen der Einsatzmittel und des Einsatztrainings wie auch Aktionen der Kriminalpolizei Teil des Tagesprogramms sein.

25 Jahre Leitstelle Kriminalprävention

Die Leitstelle beim Innenministerium ist für die kommunale Kriminalprävention im gesamten Land Rheinland-Pfalz verantwortlich. Sie platziert Präventionsthemen in den Kommunen und regt die Gründung von kommunalen Präventionsgremien an, die dann von der Leitstelle fachlich und finanziell unterstützt und begleitet werden. Darüber hinaus greift die Leitstelle mit ihren Schwerpunktthemen relevante Gesellschafts- und Kriminalitätsentwicklungen auf und initiiert und unterstützt auch in diesen Fällen die Präventionsarbeit.

20 Jahre polizeilicher Opferschutz

In den fünf Polizeipräsidien Mainz, Koblenz, Trier, Rheinpfalz und Westpfalz sind seit nunmehr 20 Jahren die polizeilichen Opferschutzbeauftragten fester Bestandteil der Organisationen. Sie beraten und unterstützen Opfer, Zeugen, Angehörige und Ersthelfer ganz individuell. Sie informieren zum Beispiel über den Ablauf eines Strafverfahrens, über die Rechte und Pflichten von Zeugen und Opfern und informieren über Möglichkeiten der Entschädigungen. Darüber hinaus ermöglichen sie eine unkomplizierte Vermittlung an Fachberatungsstellen.

