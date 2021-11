Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 07.11.2021, sind Unbekannte in eine Gaststätte in WT-Waldshut eingedrungen. Zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Sonntagmorgen gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten in der Schmitzinger Straße. Sie stahlen aus der Wechselkasse einen dreistelligen Münzgeldbetrag und Scheingeld, das Trinkgeld und zwei Geldbeutel mit Bargeld. Ein Handy und ein großer Fernseher wurden ebenfalls mitgenommen. Außerdem wurden dortige Dart- und Spielautomaten aufgebrochen. Sowohl der Sach- als auch der Diebstahlsschaden liegen im vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen (Kontakt 07751 8316-0).

