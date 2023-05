POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Dienstag geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Pkw auf einem Firmengelände an der Luxemburger Straße in Bad Bentheim in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 104 E-Mail: ...

mehr