FW-KR: Brand in einem Filialmarkt

Krefelder Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz

Am heutigen Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Krefeld in den Stadtteil Cracau zu einem Brand in einem Filialmarkt für Dekorationsartikel alarmiert. Gegen 15:35 Uhr erreichten mehrere Notrufe die Leitstelle und berichteten über ein Brandereignis an der Cracauer Straße. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung bestätigen. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Menschen im Gebäude aufhielten. Sofort wurde daher mit mehreren Atemschutztrupps das Gebäude kontrolliert. Hierbei wurden die sechs Etagen des Hauses durchsucht. Parallel wurde eine Personensuche und Brandbekämpfung im erdgeschossigen Ladenlokal durchgeführt. Die Suche und Brandbekämpfung war sehr aufwändig, da Teile der abgehängten Decke heruntergestürzt waren. Eine starke Verrauchung erschwerte den Einsatz zusätzlich. Mehrere Etagen des Gebäudes mussten im Einsatzverlauf entraucht werden. Durch den Rettungsdienst wurden sechs Menschen untersucht, die sich aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht hatten. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 19:30 Uhr beendet. Im Einsatz waren die beiden Wachen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit dem Leitenden Notarzt sowie den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Traar und Oppum mit insgesamt ca. 60 Einsatzkräften. Die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr wurden durch die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren aus Fischeln, Gellep-Stratum und Uerdingen besetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

