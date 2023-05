Polizei Paderborn

POL-PB: Zweiradfahrer bei Unfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Ein radelnder Junge, ein Radfahrerin und eine E-Scooter-Fahrerin haben sich am Mittwoch Verletzungen bei Verkehrsunfällen zugezogen.

Um 13.45 Uhr fuhr ein 11-Jähriger mit einem Mountainbike verbotswidrig auf dem linken Gehweg an der Giselastraße in Richtung Borchener Straße. Aus der Stephanusstraße wollte ein 30-jähriger Fiat-Fahrer nach links auf die Borchener Straße einbiegen. Als der Junge die Einmündung überquerte, erfasste ihn das Auto frontal. Der 11-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 66-jährige Radfahrerin fuhr gegen 13.50 Uhr in Begleitung ihres Mannes auf der Klausheider Straße von Sennelager in Richtung Sande. Etwa in Höhe der Milchstraße stürzte sie aus unbekannter Ursache und schlug mit ihrem ungeschützten Kopf auf. Der eingesetzte Rettungsdienst nahm die Verletzte mit ins Krankenhaus.

Ebenfalls aus unbekannter Ursache stürzte gegen 14.55 Uhr eine 29-jährige Frau mit einem Miet-E-Scooter auf der Winfriedstraße und musste auch ins Krankenhaus. Sie gab an, der Lenker habe sich plötzlich verdreht. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und ausgesagt, dass die Verletzte verbotswidrig mit einer Sozia auf dem Elektroroller gefahren war. Die Mitfahrerin (20) blieb bei dem Sturz jedoch unverletzt.

