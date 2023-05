Polizei Paderborn

POL-PB: Tankstellenräuber erbeutet Zigaretten

Delbrück (ots)

(mb) Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen eines Raubüberfalls auf eine Tankstelle an der Boker Straße.

Am Mittwochabend, 24.05.2023, betrat ein Mann gegen 22.40 Uhr den Geschäftsraum der geöffneten Jet-Tankstelle an der Boker Straße. Er hatte eine Sturmhaube oder ähnliches über den Kopf gezogen und stellte sich in der Schlange vor der Kasse an. Als er am Tresen ankam, zog er ein Messer und drohte dem Kassierer (53). Er forderte vor Zeugen Geld von dem Angestellten. Da die Kasse nicht öffnete, gab sich der Räuber mit einigen Packungen Zigaretten als Beute zufrieden und verließ die Tankstelle. Laut Zeugen flüchtete er zur Südstraße und verschwand nach rechts in eine Stichstraße. Andere Kunden alarmierten die Polizei. Eine Fahndung nach dem Täter läuft.

Der Deutsch sprechende Tatverdächtige soll 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank sein. Er trug eine dunkle Jacke, darunter einen grauen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Hose mit aufgenähten Taschen und schwarz-bunte Sneaker. Als Maskierung nutzte er eine schwarze Sturm- oder Skihaube, darauf eine schwarze Kappe und zudem eine Sonnenbrille.

Die Polizei fragt:

Wo wurde die beschriebene Person kurz vor oder nach 22.40 Uhr gesehen?

Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen machen?

Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell