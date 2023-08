Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230806 - 0924 Frankfurt - Sachsenhausen: Verkehrskontrolle endet in Festnahme

Frankfurt (ots)

(lo) Bei einer Verkehrskontrolle auf der Hanauer Landstraße kam es gestern (06. August 2023) zu einem Angriff auf die eingesetzten Polizeibeamten und in der Folge zur Festnahme der drei Fahrzeuginsassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fiel den eingesetzten Polizeibeamten, gegen 03.45 Uhr ein Fahrzeug auf dem Wasserweg mit seiner unsicheren Fahrweise auf.

Auf Anhaltezeichen reagierte der Fahrzeugführer erst in der Hanauer Landstraße in Höhe der Hausnummer 2. Bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle versuchte der 40-jährige Fahrer den polizeilichen Maßnahmen nicht Folge zu leisten. Er stieg aus seinem Fahrzeug aus, stellte sich mit erhobenen Fäusten der Polizeistreife gegenüber und griff diese an, woraufhin er zu Boden gebracht wurde.

Nun mischten sich auch die anderen Fahrzeuginsassen in das Geschehen ein. Der 65-Jährige griff die Beamten mit seinem Gehstock an und trat nach einem Polizisten. Die 64-Jährige versuchte die Beamten von dem 40-Jährigen wegzuziehen. Die Einsatzkräfte konnten alle drei Angreifer festnehmen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

