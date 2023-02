POL-W: SG Fahrzeugführer in Solingen tödlich verunglückt

Wuppertal (ots) - Heute Nachmittag (24.02.2023, 19:15) nahm die Polizei in Wuppertal-Barmen einen Mann fest, nachdem von ihm eine Bedrohung ausgegangen war. Der 32-Jährige war in seiner Wohnung mit einer 21-Jährigen in Streit geraten. Dabei drohte er eine Schusswaffe gegen sie einzusetzen. Die Frau verließ das Haus und informierte die Polizei. Aufgrund der unklaren Gefahrensituation in der Wohnung wurde eine ...

