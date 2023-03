POL-SU: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein erwischt

Siegburg (ots) - Am Donnerstag (16. März) wurde im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 07:00 Uhr in die Diensträume des Ordnungsamtes am Nogenter-Platz in Siegburg eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter stellten eine Leiter an das Gebäude, um so an ein Fenster im ersten Obergeschoss zu gelangen. Es gelang ihnen, das Fenster zu öffnen und einzusteigen. Im Anschluss durchsuchten sie die Diensträume und entwendeten mehrere ...

