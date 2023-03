Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Diensträume des Ordnungsamtes

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (16. März) wurde im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 07:00 Uhr in die Diensträume des Ordnungsamtes am Nogenter-Platz in Siegburg eingebrochen.

Die bislang unbekannten Täter stellten eine Leiter an das Gebäude, um so an ein Fenster im ersten Obergeschoss zu gelangen. Es gelang ihnen, das Fenster zu öffnen und einzusteigen. Im Anschluss durchsuchten sie die Diensträume und entwendeten mehrere Ausrüstungsgegenstände, darunter Einsatztaschen, Handschuhe und Pfeffersprays.

Wer hat etwas Verdächtiges im genannten Zeitraum wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell