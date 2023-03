Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ein schwer und zwei leicht verletzte Kurierfahrer nach Auffahrunfall

Troisdorf (ots)

Am Donnerstagvormittag (16. März) sind gegen 11.20 Uhr drei Kurierfahrer in einen Auffahrunfall verwickelt worden. Die drei Lieferfahrzeuge waren hintereinander auf dem Zündorfer Weg in Troisdorf-Spich in Richtung eines Logistikzentrums gefahren. Das erste Fahrzeug, ein schwarzer Mercedes Kleintransporter, an dessen Steuer ein 37-jähriger Mann aus Köln saß, musste verkehrsbedingt anhalten. Der folgende Kleintransporter, ebenfalls ein Mercedes in Weiß, mit einem 34-jährigen Fahrer aus Wuppertal besetzt, kam rechtzeitig zum Stehen. Der dritte Transporter mit einem 28-jährigen Fahrer aus Köln fuhr mit seinem weißen Mercedes auf die Stehenden auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge zusammengeschoben. Dabei wurden der Wuppertaler schwer und die beiden Kölner leicht verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die beiden Smartphones des 28-Jährigen wurden als mutmaßliche Beweismittel sichergestellt, da sie möglicherweise bei dem Unfall eine Rolle spielen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die drei beschädigten Transporter wurden von berechtigten Personen übernommen bzw. abgeschleppt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell