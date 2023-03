Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zigarettenautomat gesprengt

Windeck (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (16. März) sprengten Unbekannte in Windeck einen freistehenden Zigarettenautomaten. Anwohner der Eisenstraße hörten gegen 02:30 Uhr einen lauten Knall. Als sie draußen nachsahen, entdeckten sie einen völlig zerstörten Zigarettenautomaten. Die Außenhülle des Automaten war stark deformiert. Um den Automaten herum befand sich auf dem Boden ein Trümmerfeld aus Automatenteilen, Zigarettenschachteln und Bargeld. Die Zeugen beschrieben zwei Personen, die bei dem Automaten standen und zu ihrem in der Nähe abgestellten Fahrzeug liefen. Sie fuhren in Richtung Windeck-Perseifen davon. Wie viel Bargeld und wie viele Zigaretten erbeutet wurden, ist bislang unbekannt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und stellte Automatenteile, Zigaretten und Bargeld sicher. Näheres zur Personen- und Fahrzeugbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3421 in Verbindung zu setzen. (Re)

