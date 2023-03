Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein- Grömitz

Überfall mit Machete- Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck

Am Samstag (11.03.) kam es in einer Kneipe in der Wicheldorfstraße in Grömitz zu einem Raubüberfall. Ein Tatverdächtiger konnte von den anwesenden Gästen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein weiterer Täter flüchtete unerkannt.

Es war gegen 02:40 Uhr, als ein 20-jähriger Ostholsteiner mit einer Machete bewaffnet und einem Tuch maskiert die Gaststätte betrat. Nach ersten Ermittlungen durchquerte er zielstrebig den Schankraum und trat hinter den Tresen. Dort angekommen legte er das Haumesser aus der Hand, um die Kasse zu öffnen. Mehrere Gäste drangen nun auf ihn ein. Es entstand ein kurzes Gerangel, an dessen Ende der Beschuldigte zwar überwältig werden konnte, aber auch zwei der couragierten Bürger leicht verletzt waren. Als die Einsatzkräfte der Polizeistation Grömitz in dem Lokal, das zu diesem Zeitpunkt noch sehr gut besucht war, eintrafen, konnten sie den jungen Mann am Boden liegend festnehmen. Die beiden Verletzten (30 und 42 Jahre) bedurften keiner weiteren medizinischen Versorgung.

Der zweite Täter befand sich während der Tatausübung vor dem Eingang der Kneipe. Er ist ungefähr 180- 185 cm groß und trug zu einem weißen Malerschutzanzug auffallend goldene Turnschuhe. Dieser Mann flüchtete unerkannt in Richtung Schüttengang. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos.

Der Tatverdächtige wurde nach Lübeck ins Zentralgewahrsam gebracht. Hier bestätigte ein Drogenschnelltest die Einnahme von Betäubungsmitteln. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erlassen hat.

Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung sowie wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Wicheldorfstraße und Schüttengang zwischen 02:00 und 03:00 Uhr einen oder beide Männer in Malerschutzanzügen gesehen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04561-6150 oder per E-Mail an Neustadt.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal auf die Aktion "Tu Was" zum Thema Zivilcourage hin und gibt folgende Hinweise zum Verhalten im Ernstfall:

- Benachrichtigen Sie über Notruf die Polizei,

- Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr,

- Prägen Sie sich Tätermerkmale ein und geben Sie Ihre Informationen an die Polizei weiter.

