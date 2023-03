Lübeck (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft: Am Donnerstagmittag (09.03.) wurde in einer Wohnung in der Große Straße in Aumühle eine 41-jährige Frau leblos aufgefunden, nachdem der Ehemann gegen 13 Uhr einen Notruf abgesetzt hatte. Nach jetzigem Stand der ganz am Anfang stehenden Ermittlungen ist von einem Gewaltverbrechen auszugehen. Der Tatverdacht ...

