Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch beim Discounter scheitert, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten unbekannte Täter bei einem Discounter in der Strother Straße in Korbach einzubrechen.

Die Täter begaben sich gegen 04.15 Uhr an den Eingangsbereich des Geschäftes in der Strother Straße. Hier versuchten sie, mehrere Scheiben einzuschlagen um in das Gebäude einsteigen zu können.

Dabei lösten sie jedoch einen Alarm aus, so dass die Täter ohne Erfolg flüchteten. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen der Täter. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell