Verdacht eines Tötungsdeliktes in Aumühle

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am Donnerstagmittag (09.03.) wurde in einer Wohnung in der Große Straße in Aumühle eine 41-jährige Frau leblos aufgefunden, nachdem der Ehemann gegen 13 Uhr einen Notruf abgesetzt hatte.

Nach jetzigem Stand der ganz am Anfang stehenden Ermittlungen ist von einem Gewaltverbrechen auszugehen. Der Tatverdacht richtet sich aufgrund der Gesamtumstände aktuell gegen den 53 Jahre alten Ehemann der Getöteten. Dieser wurde vorläufig festgenommen.

Ablauf und Hintergrund des Tatgeschehens sind noch völlig unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft. Die kriminalpolizeiliche Spurensuche am mutmaßlichen Tatort dauert aktuell an.

Der Leichnam der Frau wird in die Rechtsmedizin überführt, wo die genaue Todesursache untersucht werden soll.

Es wird nachberichtet, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

