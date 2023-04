POL-S: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Mehrere unbekannte Männer sind in der Nacht zum Montag (17.04.2023) in eine Wohnung an der Burgstallstraße eingebrochen und haben zwei Bewohner ausgeraubt. Die Männer brachen gegen 02.50 Uhr die Hintertür des Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung einer Wohngemeinschaft. Einer der Täter trat die Zimmertür eines 28 Jahre alten Mannes ein und forderte die ...

