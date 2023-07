Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Stuttgarter Straße Ecke Theodor-Heuss-Straße ereigenete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Renault-Fahrerin hatte gegen 8 Uhr die Vorfahrt missachtet und ist mit einem Pkw Mercedes zusammengestoßen. Die Insassen blieben dabei unverletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf 2000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 16:30 Uhr einen in der Salierstraße am Fahrbahnrand geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen sucht unter der Telefonnummer 07151 950422 Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Winnenden: Nach Unfall geflüchtet

Etwa 3000 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Donnerstagmorgen zwischen 05:30 Uhr und 06:10 Uhr an einem geparkten Toyota in der Rotenbühlstraße. In der Folge entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden ermittelt und nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell