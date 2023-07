Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Eggenrot: Brand von Strohballen

Am Mittwoch gerieten gegen 23:30 Uhr etwa sechs Strohballen in der Altmannsroter Straße in Brand. Die Strohballen, welche sich auf einem Traktor befanden, wurden durch die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Es entstand Sachschaden von etwa 250 Euro. Brandursache war vermutlich eine heiß gelaufene Bremse.

Aalen: Fahrradfahrer kollidiert mit PKW

Ein 14-jähriger Fahrrad-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 13 Uhr die Rombacher Straße in Richtung Aalen. Auf Höhe einer dortigen Musikschule wollte er die Fahrbahn überqueren. Hierbei übersah er einen Daimler der von einem 77-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Aufprall wurde der 14-Jährige leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 250 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte am Mittwoch zwischen 08:30 Uhr und 17:10 Uhr, in der Obere Brühlstraße, ein bislang Unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Discounterparkplatz geparkten Toyota. Anschließend entfernte er sich ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Neuler: Unfall beim Überholen

Auf der K3234 setzte am Mittwochmittag ein 56-jähriger VW-Fahrer in einer Rechtskurve auf Höhe eines Parkplatzes zum Überholen von insgesamt drei Fahrzeugen an. Während des Überholvorganges kam ihm eine 32-jährige Mazda-Fahrerin entgegen. Beide PKW Fahrer lenkten jeweils noch nach rechts, kollidierten jedoch trotzdem miteinander. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden.

Bargau: Flächenbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Ballenpresse kam es am Mittwoch gegen 15:35 Uhr in der Straße "Vordere Bühl" zu einem Feuer auf einem abgeernteten Getreidefeld. Infolgedessen brannte das Feld auf einer Fläche von etwa 1 ha ab. Der Sachschaden an der Ballenpresse wird auf etwa 50.000 Euro beziffert. Die Feuerwehren Schwäbisch Gmünd, Bettringen und Bargau waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 58 Einsatzkräften im Löscheinsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell