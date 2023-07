POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Reifen entwendet

Aalen (ots) - Hüttlingen: Hakenkreuzschmiererei An einer Unterführung in der Kocherstraße hinterließen Unbekannte mit einem schwarzen Stift mehrere Hakenkreuze sowie diverse Schriftzüge. Die Farbschmiererei wurde am Donnerstag bekannt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen. Ellwangen: Mit Verkehrsschild kollidiert Eine 76-Jährige bog am Dienstag mit ihrem VW ...

