Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:Unfallflucht - Hakenkreuzschmiererei - Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: Hakenkreuzschmiererei

An einer Unterführung in der Kocherstraße hinterließen Unbekannte mit einem schwarzen Stift mehrere Hakenkreuze sowie diverse Schriftzüge. Die Farbschmiererei wurde am Donnerstag bekannt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Ellwangen: Mit Verkehrsschild kollidiert

Eine 76-Jährige bog am Dienstag mit ihrem VW gegen 18:50 Uhr von der Siemensstraße in die Haller Straße ein, um in Richtung Crailsheim zu fahren. Beim Abbiegen hielt sie sich nicht an das Rechtsfahrgebot und fuhr in einem zu weiten Bogen über eine dortige Verkehrsinsel. In der Folge kollidierte sie mit einem Verkehrsschild und einem Opel eines 43-Jährigen.

Rainau: Vorfahrt missachtet

Bei einer Kollision auf der B290 entstand am Dienstagfrüh ein Schaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Gegen 07:20 Uhr wollte ein 35-Jähriger mit seinem VW-Golf von Saverwang aus nach links auf die B290 in Richtung Ellwangen abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 25-jährigen VW-Polo Fahrerin. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Mit Roller aufgefahren

Am Dienstag gegen 16:50 Uhr befuhr ein 34-jähriger Roller-Fahrer die Buchstraße stadteinwärts. Hierbei übersah er einen vor ihm haltenden Audi eines 62-Jährigen. Bei dem Auffahrunfall stürzte der 34-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Mutlangen: Unfallflucht

Auf der B298 musste eine 18-Jährige am Dienstag, gegen 16 Uhr, mit ihrem Audi von Mutlangen in Richtung Spraitbach einem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts ausweichen. Hierbei wurde ihr Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

