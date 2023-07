Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Baumaschine entwendet - Baum in Brand gesteckt

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kirchberg an der Murr: Baumaschine entwendet

Auf einer Baustelle in der Schulstraße wurde zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen eine Verputzmaschine entwendet. Die Mischpumpe des Typs PFT G4 hatte einen Wert von ca. 8000 Euro. Zum Abtransport müsste ein Anhänger oder ein größerer Transporter zum Einsatz gekommen sein, das möglicherweise Passanten oder Anwohnern aufgefallen sein könnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Schorndorf: Vandalismus im Stadtpark

Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr wurde ein Schwelbrand im Stadtpark festgestellt. Es wurde eine Buche an Brand gesteckt, woraufhin der Stamm zu glimmen begann. Der verursachte Schaden am Baum wurde auf 10.000 Euro beziffert. Die örtliche Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug im Einsatz.

