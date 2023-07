Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gasaustritt in Aspach - Tickdiebstahl - Auto beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Gasaustritt

In der Backnanger Straße trat am Montagabend gegen 17.30 Uhr aus einer Leitung Gas aus. Bis zur Behebung des Lecks gegen 19 Uhr mussten Anwohner im unmittelbarer Umfeld ihre Wohnhäuser verlassen. Es kam letztlich zu keinem Schadenseintritt. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagenbesatzungen und Notarzt, als auch Mitarbeiter der Stadtwerke und die Bürgermeisterin Frau Welte-Hauff vor Ort. Die Straße wurde von der Gemeindeverwaltung gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.

Backnang: Spiegel abgetreten

In der Straße Am Wiesenhang parkte am Montag zwischen 12.10 Uhr und 12.45 Uhr ein Pkw Citroen. In diesem Zeitraum wurde der Außenspiegel des Autos mutwillig abgetreten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Armbanduhr entwendet

Eine Autofahrerin parkte am Montag gegen 12.45 Uhr ihr Fahrzeug in der Eugenstaße und wurde nach dem Aussteigen von einer fremden Frau auf Englisch angesprochen. Die fremde Person bettelte, bat um Arbeit und umarmte die Autofahrerin. Hierbei entwendete sie unbemerkt die getragene Rolex-Armbanduhr der Autofahrerin. Danach stieg die Diebin in einen unweit wartenden Pkw ein, der daraufhin wegfuhr. Die Diebin war etwa 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hatte hochgesteckte blonde Haare. Weitere sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten, wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Winnenden: Unfallflucht

Am Montagabend gegen 21 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Herzog-Philipp-Straße stehenden Anhänger und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro an dem Anhänger. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen: Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 48-jähriger Audi-Fahrer war am Montag gegen 12 Uhr auf der Henri-Dunant-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Beinsteiner Straße übersah er eine vorfahrtsberechtigte 38-jährige Mercedes-Fahrerin, welche auf der Beinsteiner Straße unterwegs war. Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

