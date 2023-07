Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Schule - Kompletträder entwendet - Straßenlaterne beschädigt

Aalen (ots)

Essingen: Kompletträder entwendet

Von zwei neuen Hyundai Tucson, die auf einem Firmenparkplatz eines Autohauses in der Ferdinand-Porsche-Straße abgestellt sind, wurde zwischen Samstagmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, alle acht Räder abgeschraubt und entwendet. Die Fahrzeuge wurden hierzu auf Holzblöcken aufgebockt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder dem Verbleib der Kompletträder nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 0736/5240 entgegen.

Schechingen: Straßenlaterne beschädigt

In der Bandelgasse wurde zwischen Freitag und Sonntag eine Straßenlaterne so stark beschädigt, dass sie komplett zu Boden fiel. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175/9219680 entgegen.

Lorch: Einbruch in Schule

An der Grundschule in der Reinhold-Maier-Straße wurde zwischen Samstagmorgen, 10:30 Uhr und Montagmorgen, 07:15 Uhr, eine Nebeneingangstür zu einem Klassenzimmer aufgehebelt und so Zutritt in das Gebäude erlangt. Im Anschluss daran wurde der Medienraum aufgebrochen und daraus eine schwarze Musikbox JBL Xtreme 2 im Wert von etwa 180 Euro entwendet. Zudem wurde noch die Tür in das Sekretariat und ein darin befindlicher Schrank aufgehebelt. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172/7315 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell