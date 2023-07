Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Skulpturen beschädigt

Aalen (ots)

Korb: Skulpturen beschädigt

Am 06.07.2023 wurde der Polizei mitgeteilt, dass mehrere Skulpturen am Korber Kopf beschädigt wurden. An den Kunstwerken am dortigen Skulpturenpfad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zu dem oder den bislang unbekannten Tätern.

