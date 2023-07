Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Unfall, Feuerwehreinsätze, Munitionsfunde, junger Mann randaliert, versuchter Aufbruch eines Wurstautomaten, Unfall

Aalen (ots)

Satteldorf: Tödlicher Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Am Freitag kurz vor 17:00 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein BMW, der die K 2504 von Satteldorf Ellrichshausen kommend in Richtung Satteldorf befuhr, plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei durchfuhr der PKW eine Wiesenfläche, bevor er im Schilfgürtel eines Weihers mit einem Baum kollidierte. Der der 68-jährige Fahrer wurde dabei tödlich verletzt. Die Zeugen eilten dem Fahrer noch zu Hilfe und leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Auch Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes versuchten den Mann zu retten, jedoch ohne Erfolg. Vermutlich war der Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls mit seinem PKW von der Straße abgekommen und verunfallt.

Gerabronn: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Sonntag gegen 13;20 Uhr war ein 56 Jahre alter Radfahrer auf einem Radweg entlang der L 1033 von Langenburg in Richtung Michelbach an der Bilz unterwegs. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Cube-Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Blaufelden: Feuerwehreinsatz bei Flächenbrand

Mit neun Fahrzeugen und rund 80 Wehrleuten war die Feuerwehr am Samstagmittag kurz nach 13:00 Uhr im Bereich der Straße Am Buchberg im Einsatz. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts an einer Ballenpresse war hier ein Feld in Brand geraten. Das Feuer drohte auf ein nahegelegenes Firmengebäude überzugehen. Die Feuerwehr konnte das verhindern. Am Gebäude entstand lediglich geringer Schaden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 20.000 Euro.

Crailsheim: Junger Mann randaliert

Nachdem ein 20-Jähriger bereits am Sonntagmorgen nach mehreren Sachbeschädigungen in Polizeigewahrsam genommen worden war, sollte er am Sonntagmittag wieder auf freien Fuß entlassen werden. Kurz nach dem der junge Mann aus dem Gewahrsam entlassen worden war, meldeten erste Anrufer jedoch erneut, dass der junge Mann Autos beschädige. Auch habe er einen Mann umgestoßen und sei geflüchtet. Der 20-Jährige konnte im Bereich des Berliner Platz angetroffen werden. Sein Vater hielt den Mann dort fest, nachdem dieser ein Jugendfahrrad demoliert hatte. Die eingesetzten Beamten wollten den Randalierer erneut in Gewahrsam nehmen, wogegen dieser sich widersetzte. Der Widerstand konnte nach Eintreffen einer weiteren Streifenbesatzung gebrochen werden. Zunächst wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen und später dann in ein Spezialkrankenhaus gebracht werden. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Michelfeld. Fundmunition

Am Freitag gegen 16:00 Uhr entdeckte ein Jagdpächter im Wald einen vermeintlichen Sprengsatz. Die alarmierte Polizei, sowie der dann hinzugezogene Kampfmittelbeseitigungsdienst stellten fest, dass es sich um den Sprengkopf einer Panzerfaust aus dem zweiten Weltkrieg handelte. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst kümmerte sich dann um den Abtransport und die fachgerechte Entsorgung des Geschosses.

Michelfeld: Unbekannte wollen Wurstautomaten aufhebeln

Zwischen Donnerstag und Freitag versuchten Unbekannte den vor einer Bäckerei in der Haller Straße aufgestellten Wurstautomaten aufzuhebeln. Dies misslang offenbar.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter Telefon 0791 400-0.

Gaildorf-Unterrot: Feuer mutwillig entfacht

Am Samstagmorgen gegen 8:40 Uhr wurde ein Feuer in der Verlängerung der Kleiststraße gemeldet. Hier hatte ein Unbekannter offenbar mutwillig mit zuvor aus einem Altpapiercontainer entnommenen Schriftstücken und Prospekten ein Feuer auf dem Waldweg und im Wald von je 2 Quadratmeter Fläche entfacht. Die Feuerwehr Gaildorf war mit einem Fahrzeug und drei Wehrleuten schnell vor Ort.

Die Polizei Gaildorf bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 07971 95090.

Gaildorf: Vermeintliche Sektflasche ist eine Mörsergranate

Bei einer Bootstour auf dem Kocher entdeckte eine Gruppe Paddler am Sontag kurz vor 16:00 Uhr einen Gegenstand im Wasser. Sie holten die vermeintliche Sektflasche aus dem Wasser und stellten fest, dass es sich dabei um militärische Munition handelte. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde verständigt. Dieser konnte die Mörsergranate bergen und ihrer Unschädlichmachung zuführen.

