POL-AA: Ostalbkreis: Pressebericht Stand 10:00 Uhr

Ellwangen: Opferstock aufgebrochen

Am Samstag, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr, brachen dreiste Diebe in der Basilika St. Vitus am Marktplatz in Ellwangen den Opferstock der Kapelle auf. Hierbei richteten sie einen Schaden von etwa 100 Euro an. Die Höhe des erlangten Diebesgutes kann derzeit nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ellwangen: Auseinandersetzung endet blutig

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, wurde der Polizei Ellwangen eine Schlägerei bei der Veranstaltung "Biermeile" in Ellwangen-Rattstadt gemeldet. Wie sich herausstellte, gerieten zwei Besucher aneinander. Ein 22-jähriger Mann erlitt hierbei eine blutende Verletzung im Gesicht und musste zur weiteren Versorgung ins Klinikum verbracht werden. Sein Kontrahent hatte sich bis zum Eintreffen der Polizei "von dannen gemacht" und konnte trotz sofortiger Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Rainau: Alkoholisiert auf der Autobahn unterwegs

Am Samstagabend, gegen 23:17 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Saab-Fahrer die Autobahn A 7 von Ellwangen in Richtung Westhausen. Aufgrund mehrerer Mitteilungen von Zeugen, über dessen auffälliges Fahrverhalten, wurde er durch eine Streife der Autobahnpolizei einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Er wurde wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen, außerdem wurden der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des Mannes sichergestellt.

Aalen-Waldhausen: Grob verkehrswidrig und rücksichtslos auf der Autobahn unterwegs

Am Samstagnachmittag, gegen 16:05 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Ford-Fahrer die Autobahn A 7 in Richtung Würzburg. Um einen Pkw mit Anhänger zu überholen, wechselte er auf Höhe von Waldhausen vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hinter ihm fuhr ein 27-jährige Audi-Fahrer sehr dicht auf. Plötzlich fuhr der Audi über den rechten Fahrstreifen auf den Standstreifen und überholte verbotswidrig beide Fahrzeuge. Ohne zu Blinken wechselte er wieder über die rechte auf die linke Spur, so dass der Ford-Fahrer abbremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. Der Ford-Fahrer verständigte daraufhin die Polizei und der Audi-Fahrer wurde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zur Anzeige gebracht.

