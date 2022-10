POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

Windhagen (ots) - In der Nacht vom 05.10.2022 auf den 06.10.2022 wurde an einem in der Straße "Hinter dem Weiher" in Windhagen abgestellten Wohnwagen das hintere Fenster eingeschlagen und ein Fernseher entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied ...

mehr