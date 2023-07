POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Renault-Fahrer verursacht unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall - Nächtlicher Besuch im Waiblinger Freibad

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Renault-Fahrer verursacht unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall

Ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro entstand am Freitagabend gegen 18:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall, welcher sich in Fellbach ereignet hatte. Ermittlungen der Beamten vor Ort ergaben, dass der 63-Jährige Unfallverursacher mit seinem Renault in der Klebwaldstraße auf einem dortigen Parkplatz rückwärts einparken wollte und dabei den ordnungsgemäß geparkten Hyundai beschädigte. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Verursacher wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert um die 1 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Waiblingen: Nächtlicher Besuch im Waiblinger Freibad

Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs hat sich ein 20-Jähriger eingehandelt, als er gemeinsam mit drei anderen in der Nacht zum Samstag über den Zaun des Waiblinger Freibads geklettert war, um so auf das Freibadgelände zu gelangen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte auf dem Gelände Stimmen gehört und gegen 03:00 Uhr die Polizei verständigt. Die eintreffenden Beamten konnten den 20-jährigen Schwimmer im Becken antreffen. Der Rest der Gruppe war beim Eintreffen der Polizei geflüchtet.

