Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung am Hauptbahnhof am frühen Samstagmorgen

33098 Paderborn (ots)

Samstag, 27.05.2023, 01:14 Uhr

33098 Paderborn, Bahnhofstraße, Hauptbahnhof Gefährliche Körperverletzung mit Glasflasche

Am frühen Samstagmorgen befanden sich zwei 18jährige Männer aus Beckum am Hauptbahnhof in Paderborn auf dem Gleis 1 und warteten auf einen Zug. Dort näherten sich 2 männliche Personen, die in Begleitung einer weiblichen Person waren. Die beiden 18jährigen wurden von diesen Personen angepöbelt. Im Rahmen der zunächst verbalen Auseinandersetzung zerschlug dann einer der beiden unbekannten Männer eine mitgeführte Glasflasche und griff die beiden 18jährigen damit an. Der eine erlitt eine Schnittwunde über dem linken Ohr, der andere 18jährige erlitt eine schwere Schnittverletzung am rechten Arm. Der Täter und sein Begleiter/-in verließen danach das Gleis 1 in Richtung Haupteingang. Die Verletzten wurden durch Zeugen erstversorgt, eintreffende Polizeibeamte mussten den Arm des einen Geschädigten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und Notarztes mit einem sogenannten Tourniquet (Polizeiausstattung zur Rettung bei Schlagaderverletzungen) abbinden, um die Blutung zu stillen. Die Tätergruppe wurde kurze Zeit später an der Bahnhofstraße an der Araltankstelle gesehen. Dort soll einer der Tatverdächtigen seine blutende Hand gewaschen haben. Von der Araltankstelle entfernten sich die 3 Personen dann weiter in unbekannte Richtung. Durch Zeugen an der Araltankstelle wurden der Taverdächtige und sein Begleiter/-in als sehr jung aussehend beschrieben.

Beschreibung des Täters mit der Glasflasche: Alter ca. 15 bis 20 Jahre, südländisches/nordafrikanisches Aussehen, Bart/Kinnbart, ca. 170 bis 175cm groß. Vermutlich mit einer Schnittverletzung an einer Hand. Soll an der Araltankstelle eine Kappe auf dem Kopf getragen haben.

Beschreibung des männlichen Begleiters:

Lediglich eine Einschätzung des Alters von ebenfalls ca. 15 Jahre. Keine weiteren Einzelheiten bisher bekannt.

Beschreibung der weiblichen Begleiterin: Die weibliche Person der Dreiergruppe wird als auffallend jung aussehend beschrieben, eventuell 12 bis 14 Jahre alt

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die Angaben zur Identität der flüchtigen Personen machen können, oder diese Personen im Bereich der Araltankstelle und Umgebung der Bahnhofstraße gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell