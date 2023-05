Polizei Paderborn

POL-PB: Flüchtiger Autofahrer und Zeugen nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Hövelhof (ots)

(mb) Beim Zusammenstoß mit einem Auto an der Schlossstraße ist am Donnerstag ein Radfahrer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Gegen 16.50 Uhr fuhr ein 22-jähriger Radfahrer auf dem Radweg an der Schlossstraße in Richtung Stukenbrock. An der Einmündung Bahnhofstraße bog ein parallel fahrendes Auto nach rechts in die Bahnhofstraße ein und missachtete den Vorrang des Radlers. Der 22-Jährige prallte gegen das Auto und stürzte. Ohne anzuhalten fuhr der Autofahrer weiter. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kombi, vermutlich Toyota, handeln. Andere Passanten eilten dem leicht verletzten Radler zur Hilfe. Diese unbekannten Personen sind möglicherweise Unfallzeugen oder können weitere Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen. Sie werden ebenso wie weitere Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell