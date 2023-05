POL-PB: Lehrerfortbildung zum Thema Jugendschutzgesetz und Drogen

Delbrück (ots) - (mb) Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen eines Raubüberfalls auf eine Tankstelle an der Boker Straße. Am Mittwochabend, 24.05.2023, betrat ein Mann gegen 22.40 Uhr den Geschäftsraum der geöffneten Jet-Tankstelle an der Boker Straße. Er hatte eine Sturmhaube oder ähnliches über den Kopf gezogen und stellte sich in der Schlange vor der Kasse an. Als er am Tresen ankam, zog er ein Messer ...

