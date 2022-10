POL-SBR-STADT: Die Polizei Saarbrücken warnt vor neuer Betrugsmasche durch Vortäuschen einer hilflosen Lage an Mehrparteienhäusern

Saarbrücken (ots) - Am Dienstagmittag, zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr, wurden in der Geißlerstraße in Saarbrücken mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrzeuge waren rechtsseitig am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Am Homburg geparkt und wurden entlang ihrer Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige ...

mehr