POL-PDKH: Mehrere Auseinandersetzungen auf einer Dorfkerb hält Polizei auf Trab

Bad Kreuznach (ots) - Am Donnerstag, den 04.05.2023 kam es gegen 15.30 Uhr in der Rheingrafenstraße in Bad Kreuznach während der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der bislang unbekannte Täter betrat das Anwesen, vermutlich klingelte er sich ein, dann begab er sich in den zweiten Stock, trat eine Wohnungstür ein und gelangte so in eine der Wohnungen. In dem Anwesen ...

