Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Bad Kreuznach (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es im Bereich der Roxheimer Straße in Rüdesheim zu einem Alleinunfall, bei welchem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 55-jährige Radfahrer den dortigen Radweg von Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Roxheim. Beim Passieren einer Brücke stürzte er und zog sich mehrere Verletzungen insbesondere im Bereich des Kopfes zu. Der 55-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert. Dort stellte sich heraus, dass er offenbar nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell