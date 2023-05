Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

GEm. Rüdesheim, L236 (ots)

Am Donnerstag, 04.05.2023, gegen 14.19 Uhr kam ein 35-jähriger LKW-Fahrer von der B41/AS Roxheim und wollte an der Einmündung zur L236 vermutlich nach links in Richtung Roxheim einbiegen. Hierbei übersah der LKW-Fahrer den von links kommenden bevorrechtigten 53-jährigen PKW-Fahrer. Dieser versuchte noch auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden der LKW-Fahrer, der PKW-Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000,-EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L236 vollgesperrt werden.

