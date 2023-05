Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach

Am Donnerstag, den 04.05.2023 kam es gegen 15.30 Uhr in der Rheingrafenstraße in Bad Kreuznach während der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der bislang unbekannte Täter betrat das Anwesen, vermutlich klingelte er sich ein, dann begab er sich in den zweiten Stock, trat eine Wohnungstür ein und gelangte so in eine der Wohnungen. In dem Anwesen durchwühlte er Schubladen und Schränke und legte sich verschiedene Gegenstände bereit, die er offenbar mitnehmen wollte. Kurz nach 15.30 Uhr kam die Geschädigte zurück und entdeckte ihre offenstehende Wohnungstür, begab sich in ihre Wohnung und stand dem Täter gegenüber. Nach Ansprache der Geschädigten flüchtete dieser aus der Wohnung. Die Geschädigte verfolgte ihn noch kurz, verletzte sich aber hierbei am Fuß und musste die Verfolgung abbrechen. Sie konnte deshalb nicht sehen, in welche Richtung der Täter flüchtete. Eine intensive Fahndung nach der Person verlief ergebnislos.

Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 175 cm groß - Ca. 35 - 40 Jahre alt - Schmale Figur - Ganz kurzrasierte Haare, fast Glatze - Vereinzelte Tattoos an den Unterarmen - Trug ein graues T-Shirt mit Weste

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat um die genannte Tatzeit herum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Rheingrafenstraße in Bad Kreuznach oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0

